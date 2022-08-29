وصول 19 طن لحوم لتوزيعها على مستفيدى "تكافل وكرامة" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، وصول حوالي 19 طن لحوم تمهيدا لتوزيعها على مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" والضمان الإجتماعى، وذلك تحت إشراف الدكتور سامي نصر مسؤول الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التضامن، وضمن مبادرة "من المصريين للمصريين" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارتي التموين والأوقاف.

ومن جانبه، يقول محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، فى بيان صحفى، إن المخصص لمحافظة الأقصر ضمن المبادرة حوالي 19 طنا من اللحوم المجمدة والمذبوحة بالمجازر المصرية، وموجهة لكل أسرة من مستفيدي برنامج «تكافل كرامة»، وعملاء الضمان الاجتماعى، وفقًا للترشيحات المرسلة من الوزارة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، على أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً وذلك من خلال توجيهاتها للوزارات والهيئات المختصة بتوفير المساعدات الغذائية واللحوم لهذه الأسر، موجهاً بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية المختلفة لضمان وصول الدعم للمستحقين.

وكان قد تابع أشرف عطية محافظ أسوان، مع مسئولى التضامن الاجتماعي آلية توزيع كميات كبيرة من اللحوم البلدية المبردة على الأسر الأكثر احتياجاً من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن مبادرة "من المصريين للمصريين" التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.



تسلم 19 طن لحوم لتوزيعهاعلى المستفيدين



جانب من تسلم اللحوم لتوزيعها على المستفيدين بالأقصر



وصول 19 طن لحوم لتوزيعها على مستفيدى تكافل وكرامة







