وزير الخارجية يسلم رئيس الجابون دعوة الرئيس السيسي للمشاركة فى cop27

كتب: أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP2، الاثنين، رئيس الجمهورية الجابونية "علي بونجو أونديمبا"، حيث سلمه خطاب الدعوة الموجه إليه من رئيس الجمهورية للمشاركة فى قمة قادة العالم يومي 7 و8 نوفمبر القادم، والتي تعقد في إطار فعاليات مؤتمر COP27.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أنه تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون في شتى المجالات، وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبان أشادا خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور مطرد على مختلف الأصعدة، مؤكدين على أهمية التشاور المستمر خلال الفترة المقبلة لبلورة موقف إفريقي موحد إزاء القضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أكدا على أهمية الاستفادة من الترتيبات الجارية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم كذلك خلال اللقاء تناول آخر التطورات الخاصة بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر، مشيراً إلى اعتزام مصر أن تكون رئاستها المقبلة للمؤتمر معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بالمناخ، لاسيّما وأن القارة الإفريقية تُعد إحدى أكثر مناطق العالم تضرراً من التبعات السلبية لظاهرة تغير المناخ.