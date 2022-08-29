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وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الجابونى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:32 م
وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الجابونى تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وزير الخارجية سامح شكري
كتب: أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، مع رئيس جمهورية الجابون على بونجو أونديمبا، لتناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون في مختلف المجالات، وذلك بحسب ما أكدته المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

 

 

 

 

 

 


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زياره شكري للجابون

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