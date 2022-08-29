اليوم السابع
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وزير الخارجية اليمني: الهجوم على تعز يمثل خرقا للهدنة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:00 م
وزير الخارجية اليمني: الهجوم على تعز يمثل خرقا للهدنة وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك
أ ش أ

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قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين إن جماعة الحوثى تشن هجوما على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة اليمنية بفتح طرق تعز المحاصرة بموجب بنود الهدنة، مما يعد تحد صارخ لكل الجهود الدولية والمساعي لتمديد الهدنة، ما يكشف مدى استخفاف المليشيات بكل الجهود.
 
وأشاد بن مبارك، بعمل فريق خبراء لجنة العقوبات ومهنيته، مؤكدا حرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال التحقيقات في كل ما يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية".
 
واطلع وزير الخارجية اليمني مع منسق فريق خبراء لجنة العقوبات، على آخر مستجدات وجهود استعادة السلام والاستقرار في اليمن، والتنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل تمديد وتثبيت الهدنة والتخفيف من معاناة اليمنيين، والعراقيل التي تضعها جماعة الحوثي أمام استكمال تنفيذ بنود الهدنة، بما في ذلك رفض فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار.
 
ومن جهته، أعرب منسق فريق خبراء لجنة العقوبات ديبي داش، عن تقديره لوزارة الخارجية اليمنية على كل ما تقدمه من دعم وتسهيلات لإنجاح عمل الفريق، مشيرا إلى أنه سيستمر بالتحقيق في عدد من القضايا المتصلة بتقويض العملية السياسية وإعاقة السلام في اليمن والذي يتطلب التعاون من جميع الفاعلين في اليمن والإقليم.

اليمن

جماعة الحوثى

أحمد عوض بن مبارك

الحوثى فى اليمن

تعز

محافظة تعز



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