وزير التعليم: تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائى واستمرار نظام التطوير

كتب محمد شرقاوى

قال رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الاستمرار في نظام التعليم الجديد لأنه فلسفة دولة، ولكن سيكون هناك تعديل في بعض آليات التنفيذ.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي سيتم تخفيفهم بما لا يخالف فلسفة التعيلم أو التطوير.

ولفت رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه لن يبدأ طلاب الثانوية العامة، العام الدراسي الجديد قبل أن تتضح لهم كل الأمور ومنع وجود لبس في أي شيء، مؤكدا: أنه كلف لجنة لدراسة نظام امتحانات الثانوية العامة وإمكانية تحويل بعض الأسئلة الاختيارية إلى مقالية، مردفا أنه سيتم عمل حوار مجتمعي على منصة الوزارة يشارك فيه كافة الأطراف لتلقي المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية في مختلف السنوات الدراسية من قبل أولياء الأمور.

واختتم رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه شكل لجنة لدراسة إجابات الدور الثاني للثانوية العامة قبل الشروع في عملية التصحيح لتلافي أي ملاحظات في الأسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونيا في الكنترول دون تحمل الدولة أي نفقات.