اليوم السابع
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وزير الأوقاف يلتقى سفير مصر بالسودان ويؤكد دور الوزارة فى نشر الفكر الوسطى

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:11 م
وزير الأوقاف يلتقى سفير مصر بالسودان ويؤكد دور الوزارة فى نشر الفكر الوسطى وزير الأوقاف يلتقى سفير مصر بالسودان
كتب ـ على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير هاني صلاح سفير مصر الجديد لدى جمهورية السودان الشقيقة اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة، حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.
 
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على سعي الوزارة الدائم للتواصل الحضاري وترسيخ أسس الحوار البناء، والتعاون مع أشقائنا في جمهورية السودان الشقيقة، لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف، من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية المشتركة لأئمة وواعظات كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية، والمشاركة المتبادلة في المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية.
 
وأهدى وزير الأوقاف، السفير هاني صلاح سفير مصر الجديد لدى جمهورية السودان الشقيقة نسخًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، فيما ثمن السفير دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بإصدارات الوزارة، وبجهودها في التعاون مع الأشقاء بجمهورية السودان الشقيقة.
 
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع سفير مصر في السودان
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع سفير مصر في السودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يلتقى سفير مصر بالسودان
وزير الأوقاف يلتقى سفير مصر بالسودان
 

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