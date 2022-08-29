اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:03 م
أكرم القصاص
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وزيرة الخارجية النرويجية: العلاقات مع الأردن مثمرة وقوية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:00 م
وزيرة الخارجية النرويجية: العلاقات مع الأردن مثمرة وقوية المؤتمر الصحفى بين وزير الخارجية الأردني ونظيرته النرويجية
وكالات

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قالت وزيرة خارجية النرويج أنكين هويتفلدت إن العلاقات بين بلادها والأردن مثمرة وقوية وهناك حرص لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين، معربة عن سعادتها بوجودها في الأردن ومباحثاتها مع وزير الخارجية الأردني.
 
وأضافت أن مباحثاتها مع الصفدي كانت مثمرة وقوية وتناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيرته النرويجية، عقب مباحثاتهما اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان.
 
 

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