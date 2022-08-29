وزارة الزراعة ترسل جرارات وسلفات نشادر إلى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبلت محافظة شمال سيناء، دفعة جرارات زراعية، وكميات من سلفات النشادر لخدمة المزارعين.



قال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء: تم وصول الجرارات الزراعية وأدوات الزراعة التى سبق وأقرها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خدمة للمزارعين، وتم نقلها بمعرفة قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة إلى مدينة العريش.



أضاف أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صدق على دعم سلفات النشادر بنصف الثمن خدمة للمزارعين بشمال سيناء، ويقوم قطاع الخدمات الزراعية بمتابعة التنفيذ.



وأشار وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إلى أنه جارى تنفيذ الدورة التدريبية للتعاونيات بمديرية الزراعه في شمال سيناء، بالتعاون مع مشروع التدريب التعاوني بالأراضي الجديدة، بدعم من وزير الزراعة، لافتا إلى أن هذه بداية جديدة للتعاون الزراعي بشمال سيناء بعد توقف الأنشطة خلال السنوات السابقة .



وسبق وأعلن المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء عن وصول قافلة سلفات نشادر مدعومة من وزارة الزراعة لصالح المزارعين بسيناء تحمل اسم الشهيد المهندس محمد عطا مراقب عام مراقبة شمال سيناء السابق.



اضاف ان كمية ما تحمله القافلة يقدر بنحو (450 )طن سلفات نشادر مدعم من وزارة الزراعة للمزارعين بسيناء.



وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى ، إن الدولة تكثف سعيها لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى.



وأكد محافظ شمال سيناء ، أنه تم البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام ةالتى تضيف مساحة 400 ألف فدانا إلى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدان داخل شمال سيناء .



وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وسيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان ويجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.



وصول ادوات زراعية



وصول اسمدة زراعية_1



وصول الجرارات



