اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التضامن تشارك في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:18 ص
وزارة التضامن تشارك في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشارك اليوم الإثنين وزارة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بمشاركة نحو 1500 شاب من ممثلى الوزارات والمؤسسات المختلفة.

 

تأتى هذه المشاركة فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة المشاركة الفعالة للعاملين بمختلف قطاعات الوزارة فى الأنشطة والفعاليات المهمة التى يشهدها الملتقى وتعتبر فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة التى تسهم فى تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم وإعداد كوادر شبابية متميزة قادرة على تحمل المسئولية من أجل مستقبل واعد وأكثر إشراقاً للدولة المصرية الحديثة.

 

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى الملتقى بوفد يمثل ٤٥ شابًا من مختلف القطاعات، كما تقيم الوزارة معرضاً من منتجات الأسرة المنتجة، والتى تعد أحد قطاعات الوزارة المهمة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفلام الوثائقية التى تتناول أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة، كما سيتم استعراض مبادرات الوزارة لخدمة المجتمع وإلقاء الضوء على أهم جهودها فى مكافحة الإدمان من خلال مشاركة فعالة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

 

وتتضمن فعاليات الملتقى جولة تعريفية لشباب الوزارات بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة ومعرضا للمنتجات الوزارية لعرض أنشطة وخدمات الوزارات المشاركة.


وزارة التضامن

الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الادارية

شباب العاصمة الادارية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة