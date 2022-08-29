وزارة التضامن تشارك في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة

تشارك اليوم الإثنين وزارة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بمشاركة نحو 1500 شاب من ممثلى الوزارات والمؤسسات المختلفة.

تأتى هذه المشاركة فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة المشاركة الفعالة للعاملين بمختلف قطاعات الوزارة فى الأنشطة والفعاليات المهمة التى يشهدها الملتقى وتعتبر فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة التى تسهم فى تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم وإعداد كوادر شبابية متميزة قادرة على تحمل المسئولية من أجل مستقبل واعد وأكثر إشراقاً للدولة المصرية الحديثة.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعى فى الملتقى بوفد يمثل ٤٥ شابًا من مختلف القطاعات، كما تقيم الوزارة معرضاً من منتجات الأسرة المنتجة، والتى تعد أحد قطاعات الوزارة المهمة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الأفلام الوثائقية التى تتناول أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة، كما سيتم استعراض مبادرات الوزارة لخدمة المجتمع وإلقاء الضوء على أهم جهودها فى مكافحة الإدمان من خلال مشاركة فعالة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتتضمن فعاليات الملتقى جولة تعريفية لشباب الوزارات بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة ومعرضا للمنتجات الوزارية لعرض أنشطة وخدمات الوزارات المشاركة.