اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزارة الاتصالات العراقية تنفى قطع الإنترنت وذى قار تعطل الدوام الرسمي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:04 م
وزارة الاتصالات العراقية تنفى قطع الإنترنت وذى قار تعطل الدوام الرسمي مظاهرات العراق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الإثنين، وجود أي توجه لقطع خدمة الإنترنت في العراق.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن خدمة الإنترنت لا زالت متوفرة بشكل طبيعي.

قررت محافظ ذي قار، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الثلاثاء.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة يوم غد الثلاثاء، مستثنياً من ذلك الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها".

 


وزارة الاتصالات العراقية

الإنترنت

ذى قار

العراق

مظاهرات العراق

اخبار العراق

التيار الصدري

مقتدى الصدر

المنطقة الخضراء

بغداد

تظاهرات العراق



الموضوعات المتعلقة

العراق يترأس الدورة الـ11 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:00 م

الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين في العراق إلى مغادرة المنطقة الخضراء

الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:54 م

أبو الغيط يتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة فى العراق ويدعو لتغليب المصلحة الوطنية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:49 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. أحداث العراق الأبرز على "تويتر" بعد حظر التجول.. تضامن دولى مع ضحايا فيضانات باكستان.. الجمهور يراقب تمسك بيراميدز برمضان صبحى.. ولقاء نادية الجندى ونوال الزغبى يتصدر محركات البحث

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة