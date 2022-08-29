وزارة الاتصالات العراقية تنفى قطع الإنترنت وذى قار تعطل الدوام الرسمي

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نفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الإثنين، وجود أي توجه لقطع خدمة الإنترنت في العراق.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن خدمة الإنترنت لا زالت متوفرة بشكل طبيعي.

قررت محافظ ذي قار، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الثلاثاء.

وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة يوم غد الثلاثاء، مستثنياً من ذلك الأجهزة الأمنية بجميع صنوفها".