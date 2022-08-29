واردات مصر من أشكال خام الذهب تتراجع 24 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

تراجعت الواردات المصرية من أشكال خام الذهب "غير نقدى" في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الواردات الإجمالية نحو 4 ملايين و203 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 29 مليون و3 آلاف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ 24 مليون و800 ألف دولار.

ويأتي هذا التراجع استكمالا لمؤشر التراجع المتواصل منذ أشهر، حيث بلغت واردات مصر من أشكال خام الذهب نحو 14 مليون و825 ألف دولار فى شهر ابريل الماضى، متراجعة من 80 مليون و551 ألف دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 65 مليون و726 ألف دولار.

وتراجعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 11.1٪ حيث بلغت 6.62 مليار دولار خلال شهر مايو 2022، مقابل 7.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "بترول خام بنسبة 9.2٪، منتجات البترول بنسبة 24.2٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 18.0٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 17.4٪"، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها "مواد أولية من حديد".