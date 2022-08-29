هيئة محلفين أمريكية تمنح متسولا 100 مليون دولار بعد إصابته بالشلل على يد ضابط

كتبت ريم عبد الحميد

منحت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية، مستولا مبلغ 100 مليون دولار، تعويضا بعد تعرضه للسقوط وكسر عنقه إثر صدمه ضابط شرطة بمسدس صعق أثناء مطاردة على الأقدام، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وقال المحامى فين جونسون للمحلفين إن جيرى بلاسينجيم يحتاج الآن إلى رعاية على مدار الساعة تبلغ تكلفتها مليون دولار سنويا، ولديه الآن فواتير طبية قيمتها 14 مليون دولار.

ووجد المحلفون أن الضابط جون جروبس استخدام القوة المفرطة ضد الرجل الذى كان يبلغ من العمر 65 عاما، وكان يطلب نقودا من السائقين فى 10 يوليو 2018، وأصيب بالشلل من الرقبة إلى أسفل.

ووجدت هيئة المحلفين أنه يتعين على إدارة شرطة أتلانتا أن تدفع 60 مليون دولار وجروبس يدفع 40 مليون دولار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية فى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا التى شهدت المحاكمة.

وتقدمت المدينة بطلب لإصدار حكم موجه، ويجوز لقرار من القاضى بشأن هذا الطلب إجراء تعديل على حكم المحلفين.

ولم يصدر القاضى حكمه بعد بشأن هذا الطلب، بحسب ما أشارت الوثائق الإلكترونية للمحكمة، وسبق أن حكم القاضى قبل بدء المداولات أن هيئة المحلفين قد تجد بشكل منطقى أن جروبس استخدم القوة المفرطة، وأنهم يمكن أن يأخذوا فى الاعتبار بحجة المدينة.

وقام كيث إدواردز، الوصى على بلاسينجيم، بمقاضاة مدينة أتلانتا والضابط جون جروبس على تكلفة فواتيره الطبية السابقة والقادمة.