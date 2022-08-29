نيويورك تحظر رسميا بيع الكريمة المخفوقة لمن عمره أقل من 21 عاما

وكالات

بدأت مدينة نيويورك الأمريكية في تطبيق قانون تم إقراره مؤخرا، يحظر بيع علب الكريمة المخفوقة للمراهقين الذين هم أقل من 21 عاما.

وحسب موقع سبوتنيك، كان القانون قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، ويهدف إلى منع المراهقين من استخدام الكريمة المخفوقة المعلبة لاستنشاق "أكسيد النيتروز"، المعروف أيضًا باسم "ويبتس".

ويشير التشريع على وجه التحديد إلى "شواحن الكريمة المخفوقة"، وهي خراطيش فولاذية صغيرة من أكسيد النيتروز تستخدم في موزعات الكريمة المخفوقة.

و"المستنشقات هي عبارة عن مواد متطايرة غير مرئية، توجد في المنتجات المنزلية الشائعة التي تنتج أبخرة كيميائية يتم استنشاقها، للحث على تأثيرات نفسية أو تغيّر العقل".

وأفادت شبكة "إم بي سي 4" في نيويورك أن المتاجر في ألباني بنيويورك بدأت في تحديد هوية المتسوقين، الذين يرغبون شراء علب الكريمة المخفوقة.

وأشارت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إلى أن هناك 1 من كل 5 شبان يستخدمون المستنشقات بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى الصف الثامن محذرين من أنه يمكن أن يؤدي تعاطيها إلى "إلحاق الضرر بأجزاء الدماغ التي تتحكم في التفكير والحركة والرؤية والسمع".