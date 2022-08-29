نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع برتوكول تعاون للتدريب فى المجالات الهندسية

الإسكندرية - جاكلين منير

وقع الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات بالإسكندرية للتدريب فى المجالات الهندسية المختلفة والتكييف والتبريد لخدمة المهندسين فى مجال التدريب وتنمية مهاراتهم.

ويتضمن البروتكول تنظيم دورات تدريبية تطبيقية مشتركة وعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل فى جميع النواحى الهندسية وتنمية المهارات الإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية.

وأكد الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، على أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على التعاون الدائم وتوقيع الاتفاقيات مع المؤسسات المميزة لتبادل الخبرات وتقديم خدمات تدريبية للمهندسين لزيادة ثقل مهاراته وتنمية الحس البحثى لدى المهندسين، وأشاد بالتعاون بين لجان نقابة المهندسين والتعاون المستمر بينهم لغرض تحقيق أهداف النقابة وهى خدمة المهندسين فى كافة المجالات.

وقال الدكتور مصطفى الحضرى، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اللجنة هدفها أن تصل إلى الكمال وتقديم خدمات تدريبية مميزة للمهندسين والتعاون المثمر مع كافة كايانات التدريب المعتمدة وتسهيلها للمهندسين.

وأضاف أن خلال الفترة الماضية تم تنفيذ عدد برامج تدريبية لحديثى التخرج من المهندسين لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم وهو نتائج مثمرة مع لجنة الشباب بقيادة المهندس محمد قبيصى.