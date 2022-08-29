نقابة الأطباء: اعتداء بالضرب على ممرضة وعاملة وسب طبيب فى قصر العينى

كتبت ــ آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء ، إن أحد أطباء الجراحة بمستشفى قصر العيني الجامعي تعرض لاعتداء لفظي من أهلية مريضة، كما قام مرافقو المريضة بالاعتداء البدني على ممرضة وعاملة، وقامت إدارة المستشفى بتحرير محضر عن الواقعة بنقطة شرطة المستشفى وتحويل المعتدين إلى قسم شرطة مصر القديمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من ناحيته، طالب الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء وزارة الداخلية والنيابة العامة بإصدار بيانات دورية على صفحاتها الرسمية بتصرفها في وقائع الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها على غرار بيانات الداخلية والنيابة العامة عن الوقائع الجنائية، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون عاملاً في تنبيه المجتمع إلى عواقب الاعتداء على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات.

ووجد الدكتور أحمد حسين التأكيد على ضرورة تشريع قانون خاص يجرم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها ويضع عقوبات مغلظة لها أسوة بالاعتداء على المنشآت العسكرية.