نائب محافظ الإسماعيلية يناقش المشروعات المشاركة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

استعرض المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم عددًا من المشروعات المقترحة للتقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها الحكومة المصرية، في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، و الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة و مراعاة حقوق الأجيال القادمة و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وخلال الاجتماع تم عرض عددًا من المشروعات و التي تشارك بها جهات متعددة مثل جامعة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمصرية للاتصالات والمنطفة الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وشركة القناة للكهرباء ومصنع تدوير المخلفات.

وأكد عصام على ضرورة تحقيق شروط الاشتراك بالمبادرة وتصنيف المشروعات حسب الفئات الست التي تم الإعلان عنها من قبل مُثمِّنًا جهود المشاركين.

ودعا عصام جميع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المهتمة بالمشروعات البيئية، و ذات الأفكار الذكية و الموفرة لاستخدام الطاقة أو إعادة تدوير المخلفات بالتقدم بمشروعاتهم في المبادرة على المنصة الإلكترونية للمبادرة، و التي بدأت في العمل اعتبارًا من21 اغسطس 2022 وتستمر في تلقي المشروعات حتى يوم 7 / 9/ 2022، و سوف يتم إعلان أسماء المشروعات الفائزة يوم 15سبتمبر 2022، وفقاً للشروط و الضوابط الموضحة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء و الذكية لجذب الاستثمارات اللازمة.

وأوضحت مهندسة مروة محسن منسق المبادرة بالإسماعيلية أن المبادرة يتم من خلالها اختيار مشروعات خضراء ذكية يتم تقييمها، من خلال لجنة تنفيذية برئاسة نائب المحافظ لبحث أهلية المشروعات وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم و المشروعات المتوسطة و المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".

على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون و التلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد و الحد من فقدان التنوع البيولوجي و التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه".

كما أشارت منسق المبادرة إلى بعض المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع أثناء عملية التسجيل على الموقع و سُبل حلها و تلافيها من أجل إتمام عملية التسجيل.