موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 29-8-2022.. رقم قياسي لإنتاج حقل ظهر

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 29-8-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها إعلان وزارة البترول تحقيق حقل ظهر رقما قياسيا بإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

البترول: حقل ظهر يحقق رقما قياسيا بإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن هناك فرصاً جيدة فى مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج، وأن هناك تنسيقً وتوافقاً مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر الآبار الجديدة الاستكشافية والتنموية ومواجهة التحديات من أجل سرعة وضع الآبار على خريطة الإنتاج، والعمل على خفض التكاليف.

المالية: 5 ملايين مواطن يحصل على دعم نقدى بجانب دعم السلع التموينية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العجز في موازنة الأسواق الناشئة 6.7% وفق تقرير البنك الدولي، في حين أن مصر نجحت في خفض العجز لديها إلي 6.1%، لافتاً إلى أن مصر على مدار 20 سنة كانت تسجل عجزا أوليا بشكل مستمر وفي 30 يونيو 2018 نحقق فائض أولي كما تخطط مصر لتحقيق فائض أولي 2% بدءاً من العام المالي القادم.

تعرف على سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.16 للشراء، 19.22 جنيه للبيع، أما سعره فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.18 جنيه للشراء، 19.24 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 19.16 جنيه للشراء، 19.23 جنيه للبيع.

وزير المالية: 100مليار جنيه فائض أولى و50% خفضا فى عجز الموازنة خلال 6 سنوات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أهم المؤشرات المالية لعام 2021/2022 في المدى المتوسط، أن معدل النمو للناتج المحلي 6.6% في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.925 تريليون جنيه.

تحديث الصناعة يعلن عن الفرص الاستثمارية فى 8 قطاعات

أطلق مركز تحديث الصناعة، حملة موسعة للإعلان عن الفرص الاستثمارية وذلك في 8 قطاعات صناعية مختلفة وأولهما قطاع الصناعات الكيماوية.

وزير الاتصالات يبحث توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمى داخل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

هبوط البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين.. ورأس المال يفقد 1.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.708 مليار جنيه.

إعلان أسماء المشاركين بمعرض مسابقة التصميم المعمارى لأكشاك سور حديقة الأزبكية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم أمس الأحد 28 أغسطس، الإعلان عن أسماء المشاركين فى معرض مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية، والتى تم إطلاقها فى شهر يونيو الماضي لطلاب الجامعات المصرية الحكومية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.