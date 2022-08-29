اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:24 ص
أكرم القصاص
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مناورات أمريكية يابانية في ياماتو وأسلحة جديدة تظهر على السطح

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:00 ص
مناورات أمريكية يابانية في ياماتو وأسلحة جديدة تظهر على السطح مناورات - أرشيفية
أ ش أ

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انطلقت فى الساعات الماضية، مناورات يابانية - أمريكية مشتركة، في مدينة ياماتو بمحافظة كوماموتو بجزيرة كيوشو.


وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أنه يشارك في التدريبات حوالي 1400 عنصر من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، ونحو 700 من عناصر الجيش الأمريكي، وستستمر هذه المناورات حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.


وخلال المناورات تم تدريب العناصر على استهداف مواقع وأهداف على مسافة 2 كيلومتر تقريبا من أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات "جافلين". 


وأشارت القناة إلى أن هذه المناورات هي الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من القذائف المضادة للدروع في اليابان.


مناورات

اليابان

الولايات المتحدة

اليابان وأمريكا



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