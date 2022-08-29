مقتل 3 أشخاص على الأقل فى إطلاق نار داخل مركز تجارى بولاية أوريجون الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم بعد إطلاق نار داخل متجر على مركز تجارى فى ولاية أوريجون مساء أمس الأحد، بحسب ما أفادت الشرطة.

ووقع الحادث فى السابعة مساء بالتوقيت المحلى فى مركز فورم التجارى فى مدينة بند الصغيرة الواقع على نهر ديشوتس، على بعد 130 ميل جنوب شرق عاصمة أوريجون. وكان مطلق النيران من بين القتلى، وفقا لما صرحت به الشرطة لقناة ABC News.

وتعتقد الشرطة أن المسلح دخل من خلف المركز التجارى وأطلق النار فى البداية على متجرين، ولم يكن هناك إصابات تم تسجيلها فى أيا منها، بحسب الشرطة. ثم دخل بعد ذلك إلى متجر سيفوى الأمريكى الشهير وأطلق النار على شخص واحد على الأقل بالقرب من المدخل الغربى، وتم نقل هذا الشخص إلى مستشفى محلى حيث أعلنت وفاته.

وواصل المشتبه به طريقه دخل السوبر ماركت، وأطلق النار على شخص آخر وقتله. ووصلت الشرطة إلى المكان ووجدوا شخص ثالث قتيل، ويعتقد أنه هو مطلق النار نفسه. ولم يطلق الضباط أى نيران داخل المكان.

وفى مؤتمر صحفى عقد فى وقت متأخر الأحد، قال قائد شرطة بيند مايك كرانتز إن المشتبه به كان يحمل بندقية من طراز AR – 15 ومسدس. ولم يتم كشف هوية مطلق النيران أو الضحايا بعد. وأضاف قائد الشرطة إن جمع ومعالجة جميع الأدلة سيستغرق وقتا نظرا لحجم مسرح الجريمة.

ولا يزال التحقيق جاريا فى حادث إطلاق النار.