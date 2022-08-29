وقال المصدر - فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، إن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه أحد جنود وزارة الدفاع ضمن تقاطع الأجراس في منطقة المشتل بالعاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال".

وكان مصدر أمني قد أعلن أول السبت مقتل جندي عراقي وإصابة شخصين بانفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غربي بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي العراق، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس مقتل أربعة إرهابيين في محافظة ديالي .

وفي سياق متصل، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين في قضاء الدبس في كركوك .

وأوضحت الخلية، في بيانها حسبما أفادت قناة "العراقية الإخبارية"، أن الاستخبارات تمكنت من ضبط أكثر من 130 عبوة ناسفة ومواد متفجرة وأعتدة مختلفة في جزيرة الرماد .