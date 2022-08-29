معرض وزارة الطيران يشهد إقبالاً كبيراً بملتقى شباب العاصمة الإدارية

كتب محمود عبد الغني

شاركت وزارة الطيران المدنى اليوم بوفد كبير ضم (50) شاباً يمثلون مختلف قطاعات الوزارة فى فعاليات " الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة " تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونظمته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمشاركة 1500 شاب من مختلف الوزارات والهيئات.

جاءت مشاركة وزارة الطيران فى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بضرورة تعزيز التواصل بين الشباب فى قطاع الطيران وزملائهم من الوزارات والمؤسسات الأخرى وتبادل الرؤى والأفكار وإلقاء الضوء على دور قطاع الطيران المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة.

وقد شهد الجناح المخصص لوزارة الطيران المدنى فى معرض المنتجات الوزارية الذى أقيم بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية خلال الملتقى إقبالا كبيرا من شباب مختلف الوزارات والهيئات بحضور باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام وفريق من المركز الإعلامى والعلاقات العامة بوزارة الطيران المدنى .

وتم تقديم عرض توضيحى ومواد فيلمية ودعائية عن وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة للتعريف بمهام عملها واختصاصاتها والأنشطة والخدمات التى تقدمها الوزارة بالإضافة إلى توزيع كتاب عن تاريخ ونشأة الطيران المدنى المصرى وكتيبات تعريفية وبروشورات على الشباب تتضمن أهم الأنشطة والخدمات بما يسهم فى تعريف المشاركين باختصاصات الوزارة وأهم المشروعات التنموية الجارى تنفيذها في إطار رؤيتها المستقبلية لتحديث منظومة النقل الجوى المصرى .

وقد شهدت الفعاليات تنظيم جولة تعريفية لشباب الملتقى لأشهر معالم العاصمة الإدارية تفقدوا خلالها مركز مصر الثقافي الإسلامي وكاتدرائية ميلاد المسيح وفندق الماسة وحى المال والأعمال ومنطقة الأبراج والتقاط صورة تذكارية عند النصب التذكاري داخل العاصمة كما شملت الفعاليات جلسات حوارية حول العاصمة الإدارية الجديدة وأبرز المشروعات القومية والإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية الحديثة .