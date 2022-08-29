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"مصر الرقمية" تستقبل طلبات تسجيل المحمول على بطاقات التموين حتى نهاية سبتمبر

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:00 ص
"مصر الرقمية" تستقبل طلبات تسجيل المحمول على بطاقات التموين حتى نهاية سبتمبر بطاقات التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى استقبال طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين، من خلال 3 طرق إما من عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية ومن خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين بعد قرار الدكتور عَلى المصيلحى بمد الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
 
ويواصل موقع دعم مصر، إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات وكذلك التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.
 
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك، كما أصدر قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.
 
جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد أن المواطن يحصل على الخبز البلدى المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز حتى بعد تحريك سعر السولار من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

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