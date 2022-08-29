مصرع شخص مجهول نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مجهول مصرعه نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أمام مدخل البعالوة دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أمام مدخل البعالوة دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.