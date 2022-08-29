اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:39 م
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مصرع شاب بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بقنا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:10 م
مصرع شاب بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بقنا جثة -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بعد إصابته بطلق ناري، في منطقة الغرابوة التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وذلك في تجدد خصومة ثأرية.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شاب بطلق ناري، في منطقة الغرابوة التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي المستشفي، وتبين مصرع محمد عبد الصبور، 30 عاما.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة.
 
 

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