مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وأبنائها في حريق شقة في العجمي بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

لقيت ربة منزل مصرعها، فى حريق شقة بمنطقة شارع القويرى العجمى غرب الإسكندرية، وأصيب زوجها بحروق متفرقة، وأبناؤها الثلاثة بكسور وكدمات متفرقة فى أنحاء الجسم، ونقلهم إلى مستشفى العجمى العام.

بداية الواقعة عندما، تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويرى بالهانوفيل.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سياران الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، مما أسفر عن وفاة الأم وإصابة الأب بحروق شديدة و3 من أبنائهم بينهم رضيع ٧ أشهر وذلك عقب إلقاء الأب لأبنائه إلى الجيران وإنقاذهم. وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.