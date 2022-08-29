مصدر أمني عراقي: مقتل شخص في هجوم إرهابي غربي بغداد

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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، مقتل أحد المواطنين في هجوم إرهابي بمنطقة الطارمية الواقعة شمال العاصمة بغداد.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر، الذي لم تسمه، القول "إن مسلحين مجهولين، يعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي، أقدموا على قتل أحد الفلاحين في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القتيل في العقد السابع من العمر.



يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه العراق حالة من الانسداد السياسي منذ إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، كما يشهد مظاهرات عارمة احتجاجا على الوضع السياسي في البلاد، وسط مطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.