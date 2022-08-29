مستشفى الكرنك الدولى ينجح فى إجراء 170 عملية مناظير خلال 6 شهور.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه على مدار الـ6 شهور الماضية تم إجراء 170 عملية مناظير مسالك بولية، وذلك خلال ستة شهور وبتكلفة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتنوعت هذه العمليات بين تفتيت حصوات الجهاز البولي المختلفة مثل حصوات الكُلى والحالب وحصوات المثانة.

وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولى، فى بيان صحفى، أنه يُعد استخدام المناظير في عمليات المسالك البولية وتفتيت الحصوات من التقنيات الأكثر فعالية وأماناً، والتي ساعدت في سهولة الوصول إلى الأماكن المختلفة في الجهاز البولي إضافةً إلى تقليل المخاطر المصاحبة للجراحات التقليدية، وتم إجراء تلك العمليات بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، تحت إشراف الدكتور مدحت الهواري أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط، واستشاري المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور مجدي مجلع استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى، وتحت إشراف إدارة المستشفى الدكتور خلف عُمر مدير إدارة المستشفى، والدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل مدير العمليات، والدكتور محمود عمر المدير الطبي بالمستشفى، والدكتور مينا عماد رئيس الأقسام الداخلية.

وأوضح الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، أنه يمكن الكشف بعيادة المسالك البولية بمستشفى الكرنك الدولي أيام السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.