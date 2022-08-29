وقال ألونجكورن- فى بيان بعد جولة جديدة مع المحادثات مع المسؤولين الفيتناميين، نقلته موقع ذا أجري كلتشر الإلكتروني المتخصص في شئون الزراعة -: "هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها تايلاند وفيتنام على التعاون في رفع سعر الأرز في السوق العالمية"، متابعا أن ملخص الجولة الأخيرة من المحادثات والتوصية برفع الأسعار بشكل مشترك سيتم تقديمهما إلى وزيري الزراعة في البلدين في موعد غير محدد.

وأشار بقوله "هل سيتم تحقيق الهدف أم لا؟ لا يمكنني الإجابة، لكننا اليوم اتخذنا خطواتنا الأولى معًا كشركاء استراتيجيين في الزراعة".

وبدأت تايلاند وفيتنام المحادثات في مايو الماضي عندما قال مسئول تايلاندي حينها إن الهدف كان رفع أسعار صادراتهم من الأرز ، وزيادة نفوذهم في السوق العالمية وزيادة دخل المزارعين، ويمثل البلدان حوالي 10% من الإنتاج العالمي للأرز الخام وحوالي 26% من الصادرات العالمية، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ولم يتضح على الفور موعد سريان أي ارتفاع في الأسعار.

