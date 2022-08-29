مركز اللغات جامعة حلوان يعلن عن حجز دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب الحقوق

كتب ــ محمد صبحى

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة التابع لكلية الآداب جامعة حلوان ، استمرار حجز دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية الحقوق، ويحاضر في الدورة التدريبية الدكتورة فاطمة خليل.

وأوضح المركز، أن رسوم الدورة 400 جنيه، والأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي.

جدير بالذكر، أن إن كلية الحقوق تشترط ضرورة حصول طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق على معادلة اللغة الفرنسية الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية كمادة أجنبية ثانية بجانب المادة الأجنبية الأولى "اللغة الإنجليزية" في مرحلة الثانوية العامة.

ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الدورات التي تقدمها كلية الآداب مركز اللغات للأغراض المتخصصة للمعادلة الفرنسية وترسل أوراق نجاح الطالب بالمعادلة لاستخراج كلية الحقوق شهادة التخرج بعد حصولها على شهادة المعادلة الفرنسية.