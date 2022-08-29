مدينة الحسنة بوسط سيناء تستقبل غدا قافلة طبية للكشف وعلاج المواطنين مجانا

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل مدينة الحسنة بمناطق وسط سيناء غدا الثلاثاء قافلة طبية لتقديم خدمات صحية مجانية للأهالي.



وأعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة، انه بالتعاون مع الإدارة الصحية بالحسنة، تصل قافلة طبية غدا الثلاثاء الموافق 2022/8/30 بالوحدة الصحية بمدينة الحسنة لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج للحالات المرضية بالمجان ليوم واحد.



تضم القافلة الدكتور يحي جلال، إستشاري جراحة عامة، والدكتور باسم الغنيمي استشاري عظام، والدكتور مصطفي صبري استشاري جهاز هضمي.



وتابع البيان، انه على من يرغب الاستفادة من خدمات القافلة التوجه لمقر الوحدة الصحية بالحسنة غدا في تمام الساعة التاسعة صباحاً



وقال سعد بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، ان القافلة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين لافتا انه يتم تسهيل وتذليل أي عقبات تعوق عمل تلك القوافل بهدف تقديم خدمات طبية لائقه بالمواطنين بمركز ومدينة الحسنة.



