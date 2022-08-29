مدينة الأقصر تحرر 3 محاضر مخالفات بيئية لأصحاب الخيول.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة، داخل نطاق المدينة، وذلك بمشاركة إدارة شؤون البيئة بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، تحت إشراف المقدم عبد الحميد فرحات رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات.



واستهدفت الحملة مناطق ( عزبة ابو زينة - أسفل كوبري أبو الجود - ومنطقة التموين القديم بجوار مزلقان شرق السكة الحديد)، مما أسفر عن تحرير عدد 3 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.



فيما تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وسكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش أعمال النظافة، حملات النظافة والتجميل بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ومسئولي قطاعات النظافة بكل حي على مستوى الأحياء التابعة للمدينة، مروراً بالشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.



واستهدفت الحملات في حي شرق بالوردية الصباحية حملة نظافة بالسواقي والعمل على منظومة الجمع من المنبع، ونظافة شل الرئيسى وشل الشرقي ورفع التراكمات بميدان صليب، وتفريغ الحاويات بخط سير المكبس والقلاب، وفي حي المطار بالوردية الصباحية تم تشغيل سيارة الغسيل وتشغيل الزاحف لرفع التراكمات عن طريق العوايد، والقلاب الخفيف لرفع وتفريغ الحاويات من طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار وأبو حسونة والبني الجديد والقديم.





جانب من الحملات بشوارع مدينة الأقصر



مخالفات بيئية لأصحاب الخيول بشوارع الأقصر



مدينة الأقصر تحرر 3 محاضر مخالفات بيئية لأصحاب الخيول







