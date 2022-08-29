مدير تعليم المنوفية تترأس اجتماعًا لمسئولى الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية

المنوفية - فريق المحافظات

ترأست اليوم الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اجتماعًا ضم مسئولي إدارات وموجهي عموم الأنشطة التربوية بديوان المديرية لمتابعة الانشطة التربيوة بالمدارس.

وخلال الاجتماع أكدت مدير المديرية على أهمية تنفيذ خطة الأنشطة التربوية بالمدارس لتحسين البيئة المدرسية وتحويلها لبيئة جاذبة للطلاب وبما ينعكس على تنمية روح الولاء والانتماء وثقافة العمل التعاوني لدور الأنشطة المدرسية في اكتشاف مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم كما شددت على استمرار التنسيق بين الإدارات والتوجيهات الخاصة بالأنشطة للعمل بروح الفريق الواحد وتحت مظلة واحدة لخدمة العملية التعليمية.

ووجهت مدير المديرية إلى أهمية تفعيل "ازرع شجرة مثمرة" للحرص على تشجير المدارس تزامنا مع عقد المؤتمر الدولي لتغير المناخ بشرم الشيخ كما قدم الحاضرون مقترحات لتنفيذ معسكر مجمع للأنشطة التربوية بكل إدارة تعليمية يقوم الطلاب بتنفيذ أعمال للأنشطة المختلفة من مسرحيات وصحف حائط ومجلات وأعمال فنية وألعاب رياضية وأعمال أدبية بالتعاون مع مكتبة المدرسة تمهيدا لإقامة معرض شامل باسم تعليم المنوفية للمشاركة في نشر ثقافة تغير المناخ .كما تم مناقشة مقترح لإقامة معسكر مجمع للأنشطة التربوية كوسيلة لاستعادة المدرسة لدورها الريادي.