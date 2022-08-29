مدير تعليم الجيزة يعقد اجتماعا موسعا مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة

كتبت - مرام محمد

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بمسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية، مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة بإدارات (الهرم، أكتوبر، الشيخ زايد)، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، وذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة ووضع حلول لها.

وأشار أشرف سلومة، خلال الاجتماع أن التعليم العام والتعليم الخاص وجهان لعملة واحدة، والتعليم الخاص يرفع عبئًا لا بأس به عن كاهل الدولة، مؤكدا عقد لقاءات دورية شهرية مع ممثلي المدارس الخاصة للمتابعة والتواصل المستمر.

واستمع وكيل الوزارة، إلى الحضور الذين عرضوا المشاكل التي تواجه مدارسهم، وتم النقاش والحوار في كيفية حلها، مشيرا إلى حل مشكلة البيروقراطية والروتين، وعمل إيميل موثق للتواصل بين المديرية والمدارس الخاصة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.



اجتماع مدير تعليم الجيزة