محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرية أولاد سلامة

سوهاج – عمرو خلف

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركز المنشاة، تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية "أولاد سلامة"، وذلك لمعاينة المشروعات التي تم الانتهاء منها، ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، وإزالة أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب ، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني فؤاد مدير عام هيئة الإسعاف بسوهاج.

واستهل محافظ االمنيا جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي المنشاة، على مساحة 40 فدانا، بطاقة 35000 /65000 ألف متر مكعب/يوم، وبتكلفة 750 مليون جنيه، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 45%، ومن المتوقع الانتهاء منه في 30 يونيو العام القادم، وتخدم المحطة 25 قرية وتوابعها بنطاق مركز المنشاة، وهي قرى " الرويهب، كوم بدار، الزوك الغربية، الكوامل قبلي، السقرية، الخنانسة غرب، العمايدة، الخنانسة شرق، أولاد علي، الهماص، الزارة، خارفة المنشاة، الاحايوة غرب، عوامر العسيرات، الدويرات، الشواولة، جزيرة المنتصر، العنبرية، روافع العيساوية، البياضية بالناظر، البواريك، الباجية بالشيخ يوسف، الزوك الشرقية، الحريزات الغربية، الحريزات الشرقية".

وأكد محافظ المنيا على أهمية المشروع لخدمة أهالي مركز المنشاة، في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بالالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع، واتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع.

كما تفقد "الفقي"، خلال جولته، نقطة إسعاف " أولاد سلامة "، نموذج 2 سيارة، والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، حيث تم تسليم النقطة الي هيئة الإسعاف، والتي بدأت بالفعل في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تخدم النقطة قرية أولاد سلامة والقرى المجاورة لها، وطريق المطار، والطريق الصحراوي الغربي.

وشملت جولة المحافظ التفقدية بقرية "أولاد سلامة" ايضا تفقد مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر "، والذي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100٪، ضمن 30 مجمعا خدميا يتم إنشاؤها بقرى المبادرة بسوهاج، وأوضح المحافظ أهمية تلك المجمعات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في سهولة ويسر، من خلال التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتطبيقه في كافة المجالات، والخدمات الحكومية، لافتا إلى أن نموذج مجمع خدمات المواطنين موحد ويتكون كل مجمع من ثلاث طوابق، حيث يشمل الطابق الأرضي " مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين"، ويشمل الدور الأول علوي " السجل المدني، الشهر العقاري، البريد، التموين "، فيما يشمل الدور الثاني علوي " الوحدة المحلية ـ المجلس المحلي ـ التضامن الاجتماعي ".

وتفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، ضمن 30 مجمع خدمات زراعية يتم إنشاؤها بالقرى المستهدفة من المبادرة، وأكد المحافظ على أهمية تلك المجمعات الزراعية في تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع بالقرية، بشكل حضاري لائق، حيث تشمل " مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية".

وتابع المحافظ خلال جولته بقرية " أولاد سلامة " الأعمال الجارية في إنشاء وحدة طب الأسرة بالقرية، والتي تقام على مساحة 1850 متر مربع، بتكلفة 29 مليون جنيه، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتتكون من طابقين، وتشمل "إسعافات أولية، أمومة وطفولة، وخدمة كبار السن، متابعة حمل وتنظيم الأسرة، وعيادة أسنان، 2 عيادة كشف، تثقيف صحي، مكتب للتطعيمات، ومكتب للمواليد".

واختتم "الفقي" جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بالقرية، موجها رئيس المدينة ومسئولي حياة كريمة، بضرورة المتابعة اليومية لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ، والعمل على إزالة أية معوقات، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة، موجها الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام غير المسبوق بمحافظات الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج.

وعبر أهالي قرية "أولاد سلامة" عن فرحتهم بما تحقق من مشروعات على أرض القرية، تساهم في توفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم، في سهولة ويسر، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات.