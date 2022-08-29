محافظ جنوب سيناء يتفقد إجراءات تنفيذ منظومة التاكسي الذكي بالدفع الإلكترونى

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تابع، اليوم، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، بدء إجراءات تنفيذ منظومة التاكسي الذكي المتضمنة الدفع الإلكترونى بشرم الشيخ ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS تنفيذ شركة E-finance.

أشار المحافظ أن االتاكسي الذكي يتضمن منظومة التأمين بكاميرات أمنية وهي تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وسيتم ربطها إلكترونيا عن طريق ادارة الاشارة بالقوات المسلحة بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات المنظومة هو تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ.

بالإضافة الي رصد سرعة التاكسي وموقعه، وكذا رؤية أمامية و داخلية للسيارة لتحديد ملابسات أي حدث داخل او خارج السيارة، وكذا تفقد تركيب الهوية البصرية على التاكسي من الخارج، وأنه سيتم تركيب الكاميرات بجميع تاكسيات مدينة شرم الشيخ تباعا استعدادا لمؤتمر المناخ COP 27.