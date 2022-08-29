محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات التنفيذ لأعمال إنشاء مجمع البنوك والمول التجاري

جنوب سيناء - ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، معدلات التنفيذ للأعمال الإنشاء للمول التجاري ومجمع البنوك، وكذا أعمال البحيرات الصناعية وأعمال الزراعات بالحديقة المركزية بشرم الشيخ الجديد، يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ، وممثلي الشركات المنفذة.

وتحتوي الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم اهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى ، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس حدائق فواكه مثمرة ، خدمات لرواد شرم الشيخ ، دورات مياه عمومية ، نظام صوتي كامل بالحديقة ، نافورات و بحيرات مائية.

وأشار المحافظ إلى أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة ، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها الى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها تزامنا مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى ،قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر من العام الجاري، مشددا علي ضرورة تكثيف العمل ومضاعفة ساعات العمل والانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المناسبة استعدادا لمؤتمر قمة تغير المناخ .