اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:53 م
أكرم القصاص
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بمطار شرم

محافظ جنوب سيناء ورئيس المصرية للمطارات يتفقدان تطبيق الهوية البصرية.. صور

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:29 م
محافظ جنوب سيناء ورئيس المصرية للمطارات يتفقدان تطبيق الهوية البصرية.. صور جانب من الجولة
جنوب سيناء ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات يرافقهما الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ تطبيق الهوية البصرية بمطار شرم الشيخ الدولى.
 
حيث تم تركيب لافتات الهوية البصرية بصالات المطار المختلفة لتكون اول ما يراه السائح بمجرد وصوله المطار وذلك فى إطار استعدادات شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ نوفمبر 2022 .
 
وأشار المحافظ أن مشروع تطبيقات الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية والترويج السياحى للمدينة حيث تقوم فكرة المشروع على تصميمات تناسب كل مدينة، وكل حرفة أو قطاع داخل المحافظة، بهدف الدعاية للمدينة والترويج السياحي لها.
 
وأوضح المحافظ أن المشروع تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية لإعداد التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الهوية البصرية، و بروتوكول مع الهيئة الهندسية لتنفيذ مشروع الهوية البصرية.
 
وأشار فودة إلى أن المشروع يشمل ملصقات الهوية البصرية لسيارات الأجرة،والتاكسي، وملابس السائقين، وكروت الفنادق، والأساور الخاصة بزوارها، مراكب ولنشات النزهة وخلافه، إلى جانب الأعلام و خرائط بالشوارع، ولافتات المحلات، وشاشات العرض الالكترونية.
 
المحافظ-داخل-المطار
المحافظ-داخل-المطار

المحافظ-ومسئولى-المطار
المحافظ-ومسئولى-المطار

المطار
المطار

جانب-أخر-من-الجولة
جانب-أخر-من-الجولة

جانب-من-الجولة
جانب-من-الجولة

جولة-المحافظ
جولة-المحافظ

محافظ-جنوب-سيناء
محافظ-جنوب-سيناء

 


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