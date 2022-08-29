محافظ بني سويف يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة سمسطا

أعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المخطط التفصيلي لمدينة سمسطا،والذي تم إعداده بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ فى بيان له أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية،وتدعيم المرافق الأساسية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية،باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المخط التفصيلي لمدينة ببا وكذا المخطط الإستراتيجي لمدينة إهناسيا وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوزارات والجهات المعنية ذات الصلة مشيراً إلى أنه "خلال الفترة الأخيرة" قد تم الانتهاء من اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 5 مدن" بني سويف ، ناصر ، الواسطي ،الفشن ، سمسطا".

شهد اعتماد المخطط حضور نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا والمهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.