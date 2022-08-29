محافظ الوادي الجديد: 613 متقدما للالتحاق بالمدرسة التكنولوجية لاختبارات القبول

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن بدء مرحلة الإعداد لاختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك بعد إغلاق باب التقديم وفقًا للمعايير والشروط المعلنة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين على مستوى المحافظة بلغ 606 طالب وطالبة من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية العامة، و 7 طلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، مؤكدًا على التنسيق وزارة التربية والتعليم لإجراء الإختبارات داخل المحافظة تيسيرًا على المتقدمين، مشيرًا إلى خضوع جميع المتقدمين لإختبارات اللغة الانجليزية والحاسب الآلي لإختيار المتقدمين بُناء على نتائج الإختبارات ومراعاة نسب المتقدمين لتوفير كوادر من الخريجين بكل مركز.