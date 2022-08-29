محافظ المنيا يوجه باستمرار الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة والاشغالات

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات والإنارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ ، أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا على مواصلة حملات النظافة بالقرى والأحياء حيث نفذت قرية بنى محمد سلطان حملات لرفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية بطريق مصر اسوان امام قرية ماقوسة والحواصليه والبربخ وطريق المحولات بماقوسة وكدوان وعمارة الأوقاف ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي ، كما تمكنت قرية دمشير من رفع المخلفات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن طريق كوبرى عزبة الحكيم إلى كوبرى السبخة، مشيرا إلى تنفيذ حملات نظافة للمدخل الغربي لقرية ادمو والوحدة الصحية للقرية، وكذلك مدخل قرية مهديه التابعة للوحدة المحلية بدمشير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

كما تابع سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي أعمال النظافة اليومية بالوحدات القروية حيث تم رفع القمامة من قرى ابوان وكوم والي والبرنسات، وجواده ونزلة اسعد قرية ادقاق ومن باقي القري التابعة لقطاع ابوان، ورفع المخلفات بنقاط تجميعها بشكل دوري.

كما تابع حي شرق مدينة مغاغة أعمال النظافة بنطاق الحي ورفع القمامة والاتربة ورفع نقاط تجمع القمامة ومنها منطقة ميدان البحر ونطاق مدرسة سان مارك وميدان الإعدادية بنات.

وفى مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية بأبو جرج والقرى التابعة لها في صفط ابو جرج وأبو جمعة والطريق الزراعي حملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات والاتربة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وصيانة اعمدة وكشافات الانارة بقرية دلجا لتحسين مستوي النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي.



استمرار الحملات الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة والاشغالات والإنارة (1)



رفع كفاءة منظومة النظافة

حملة ل رفع كفاءة منظومة النظافة



استمرار الحملات الميدانية لرفع لإزالة الاشغالات والإنارة (4)



استمرار الحملات الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة والاشغالات والإنارة (5)



استمرار الحملات الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة والاشغالات والإنارة (6)