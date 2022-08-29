محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مجريات وسير العمل ومعدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبخاصة المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي والاتصالات، جاء ذلك بحضور المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس منتصر عبد الوهاب رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركات الغاز والاتصالات، ودار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.

وقال محافظ المنيا، إن المحافظة تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من توصيل كافة الخدمات والمرافق الأساسية من (مياه شرب وصرف صحي، وغاز واتصالات) بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين، لضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة، في تلك القطاعات، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، ووجه بتنسيق الأعمال بين القطاعات لإنهاء كافة الخدمات.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان فرعية بكل وحدة محلية، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، تضم في عضويتها، ممثلي كلا من (الهيئة القومية لمياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات)، على أن تقوم تلك اللجان بعمل حصر شامل ومدقق لكافة الشوارع، لسرعة تنفيذ أعمال وصلات المياه المنزلية لها.

وكلف محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة معدلات التنفيذ بتلك القري، وإفادة المحافظة بكافة المستجدات، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات لإزالة كافة المعوقات من أجل تحقيق المستهدف، وهو حياة كريمة لكافة المواطنين.



اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا



متابعة مشروعات حياة كريمة بالإسماعيلية (1)



متابعة مشروعات حياة كريمة بالإسماعيلية (2)



محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بقطاعات المياه والصرف (1)