محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان معرض "الأُسر المنتجة"

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، معرض الأسر المنتجة بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها، وذلك في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، مُبدياً إعجابه بمستوى المعرض، مشيراً إلى أن فكرة المعرض نواة لتشجيع الشباب على العمل الحر، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يسهم في محاربة البطالة وخلق فرص عمل للشباب، ويضم المعرض عدداً كبير من السيدات والفتيات، يقمن بعرض منتجاتهم، والتي يتم صنع معظمها في المنازل، كالحلويات والعجائن، والأطعمة الشرقية، بالإضافة إلى اشتمال المعرض على أجنحة للملابس والإكسسوار الحريمي، ومستلزمات تجهيز العرائس، وقطع الديكور، والمشغولات اليدوية والسجاد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخالد عبد العليم مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدرسة الشبان العالمية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

وخلال الإحتفالية سلم "المحافظ"، الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لـ 29 عروسة المقدمة من مؤسسات وجمعيات أهلية من المجتمع المدني تحت إشراف وتنسيق مديرية التضامن الاجتماعي، والتي اشتملت علي "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز ومطبخ ألوميتال ومفروشات وملابس" لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما سلم المحافظ، 17 من الأجهزة التعويضية وسماعات لضعاف السمع، و43 كرسي متحرك لذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في استجابة سريعة لمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي إطار حرص المحافظة على توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الهمم.

وأعرب "المحافظ"، عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنياً لهنَّ زواجاً مباركاً ملِيء بالسعادة والتوفيق في حياتهنَّ المقبلة، مُشيراً إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة، في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكداً علي أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيداً بالدور الاجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

كما كرَّم "المحافظ" عدداً من المتفوقين علمياً ورياضياً من ذوي الهمم، تشجعاً لهم مؤكداً بأن المحافظة تحرص على تقديم كافة سُبل الدعم اللازم لإظهار إمكانياتهم الهائلة، ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم، حتى يصبحوا قوة فعالة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلي أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي ذوى الهمم ومتحدي الإعاقة اهتماماً خاصاً، وتساندهم في شتى مناحي حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً لتقديم المساندة لهم.

ووجه "محافظ القليوبية"، الشكر لكل من ساهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيراً إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيداً على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومقدماً الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الاهلية ورجال الأعمال، الذين ساهموا في رسم البسمة علي وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكداً أن هذا ليس جديداً علي المصرين فهم دائماً يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط.

وعلي هامش الاحتفالية تفقد محافظ القليوبية مشروع زراعة الأسطح، الذي دشنته مدارس جمعية هيئة الشبان العالمية ببنها، وهي أول مبادرة ومشروع لزراعة الأسطح بمحافظة القليوبية، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ التي تستضيفها مصر في فبراير من العام الجاري، حيث أن هذا المشروع يتيح زراعة الخضروات، بطريقة أورجانيك وبتكلفة بسيطة مما يحول السطح إلي حديقة ومتنفس طبيعي لمواجهة الحر والتغييرات المناخية ويوفر احتياجات المنزل بطريقة موفرة.

واختتم محافظ القليوبية، الاحتفال بافتتاح حمام السباحة نصف أوليمبي بالمدرسة بتكلفة 9 مليون جنيه وذلك ضمن الأنشطة الرياضية التي تقام بالمدرسة.