اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:24 م
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محافظ الإسكندرية يكرم "فتاة الدليفرى" ويهديها شهادة تقدير تشجيعا لها

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:16 م
محافظ الإسكندرية يكرم "فتاة الدليفرى" ويهديها شهادة تقدير تشجيعا لها محافظ الإسكندرية يكرم فتاة الدليفرى
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الطالبة رحمة أمين، المعروفة إعلاميا بأشهر فتاة دليفري في محافظة الإسكندرية، وذلك لتكريمها، وتشجيعا وتحفيزا لحرصها على القيام بعمل لخدمة أسرتها.

وقدم المحافظ شهادة تقدير من محافظة الإسكندرية لها، مؤكدًا أنها تعد نموذجا ومثالا مشرفاً للمرأة السكندرية، وأنها مثال رائع لكل شاب وفتاة.

وأضاف الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرقة والمضيئة بها، مؤكداً على تشجيع فتيات وشباب الإسكندرية على خوض التجارب القوية لإثبات ذاتهم .
 

الاسكندرية

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اخبار مصر



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