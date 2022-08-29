محافظة الجيزة تقدم نصائح لتجنب مخاطر الحريق.. تعرف عليها

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة ، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب مخاطر الحرائق؛ حفاظا على السلامة العامة.

وفيما يلي أهم النصائح لتجنب مخاطر الحرائق:

- مراجعة مولدات الكهرباء والصيانة الدورية مع عدم وضع المولد بمكان مغلق او معرض لحرارة الشمس مباشرة

- عدم شد فيش الأجهزة

- وضع المواد القابلة للاشتعال بعيدا عن مصادر النيران ( الزيت بعيد عن البوتاجاز _ لا نضع اشياء فوق اسطوانه البوتاجاز )

- لا تستعمل المياه فى تنظيف الاجهزة الكهربائية

إرشادات يجب اتباعها أثناء الحريق

- الاتصال الفورى على خط النجدة ١٢٢ او خط الحماية المدنية ١٨٠ او الخط ١١٤ لعمليات المحافظة

- فصل المصدر الرئيسى للكهرباء حتى لو بطلب المعاونه من احد خارج المبنى

- فصل مصدر الغاز

- النداء بصوت مرتفع عند تواجد حريق اذا لم تتوافر وسيله انذار حتى ينتبه المحيطين

- يجب انخفاض الجسم حتى يكون اسفل طبقه الغازات المتصاعدة التى قد تؤدى الى فقدان الوعى او الموت لاقدر الله

- التوجه الى مكان الاخلاء

- وضع اى شىء قماش على الانف والفم للعمل كفلتر من الادخنة ولو فى الاستطاعه ان تبلل بالماء

- اذا كان الباب مغلق تلمسه اولا قبل فتحه

- اذا التقطت ثيابك النار ارتم على الارض وتدحرج ولا تجرى حيث يزيد الجري الاحتراق

وأشارت المحافظة في منشورها على ضرورة الوعى بخطط الاخلاء الامن والتدريب عليها، والالتزام بالصيانة الدورية للوسائل الخاصة بالاطفاء او الاجهزة الكهربائية، وتطبيق اكواد الحريق بالمنشأت وذلك لمنع اندلاع الحريق من البداية، وضرورة وجود مسالك للخروج الامن فى اى مبنى سكنى او تجارى او دور عبادة او اى تجمعات، فضلا عن تطبيق ارشادات السلامة والصحة المهنية.

كما أكدت على ضرورة الاهتمام بوود علامات ارشادية مضيئة او غير مضيئة، والتأكد من ان الاسلاك الكهربائية المستخدمة مناسبة مع شدة الحمل، وإذا أضفنا للمكان محتويات كهربائية يجب التغيير الفورى للاسلاك لتلائم الحمل، والصيانة الدورية للمنشآت.