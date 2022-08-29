مجلس الوزراء العراقي يعلن تعطيل العمل غدا فى جميع المحافظات

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في جميع المحافظات العراقية، بسبب المظاهرات العنيفة التي شهدتها البلاد اليوم الإثنين.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر.

وقال صالح في تغريدة له على "تويتر"، "تثبّتوا في قتامِ العِشْوةِ، واعْوجاجِ الفتنةِ عندَ طُلوعِ جَنينها، وظُهورِ كمينها، وانْتِصابِ قُطبِها، وَمدارِ رَحاهَا، تبدأُ في مَدارجَ خَفيّةٍ، وتؤولُ إِلى فظاعَةٍ جليَّةٍ، شِبابُها كَشِبابِ الْغُلام، وَآثارُهَا كَآثَار السِّلامِ" الامام علي عليه السلام"، لافتا الى أن "الدم العراقي خط احمر".

ومن جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري أو مسلح منعاً باتاً، وشدد على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية.