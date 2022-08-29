اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء العراقي يعلن تعطيل العمل غدا فى جميع المحافظات

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:44 م
مجلس الوزراء العراقي يعلن تعطيل العمل غدا فى جميع المحافظات المنطقة الخضراء- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في جميع المحافظات العراقية، بسبب المظاهرات العنيفة التي شهدتها البلاد اليوم الإثنين.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر.

وقال صالح في تغريدة له على "تويتر"، "تثبّتوا في قتامِ العِشْوةِ، واعْوجاجِ الفتنةِ عندَ طُلوعِ جَنينها، وظُهورِ كمينها، وانْتِصابِ قُطبِها، وَمدارِ رَحاهَا، تبدأُ في مَدارجَ خَفيّةٍ، وتؤولُ إِلى فظاعَةٍ جليَّةٍ، شِبابُها كَشِبابِ الْغُلام، وَآثارُهَا كَآثَار السِّلامِ" الامام علي عليه السلام"، لافتا الى أن "الدم العراقي خط احمر".
ومن جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري أو مسلح منعاً باتاً، وشدد على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية.

 


العراق

مظاهرات العراق

اخبار العراق

التيار الصدري

مقتدى الصدر

المنطقة الخضراء

بغداد

تظاهرات العراق



الموضوعات المتعلقة

خالد عكاشة: هناك دعم كامل من القيادة السياسية لدولة العراق

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:34 م

الرئيس السيسى يدعو كافة الأطراف العراقية لتغليب المصلحة العليا وتجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار.. ويؤكد خلال اتصالين هاتفيين مع "برهم" و"الكاظمى" دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وإنهاء أى تصعيد ومواجهات

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:57 م

الرئيس السيسى يعبر عن حزنه لوضع العراق الحالى.. ويؤكد لبرهم صالح دعم مصر الكامل.. فيديو

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:04 م

"الكاظمى" يشكر الرئيس السيسى لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:53 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة