وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس ماكرون تأتي تعليقا على مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتجهة إلى أوكرانيا للتفتيش على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تقيِّم البعثة أي ضرر ناتج عن القصف الأخير بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأنه في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تعرضت لضربات في الأسابيع الأخيرة.