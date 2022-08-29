لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. سلاح الجو البريطانى ينتقل للمطارات المدنية

وكالات

أفادت صحيفة "ديلي اكسبريس"، بأنه مع تصاعد التوتر مع روسيا ستنتقل طائرات سلاح الجو البريطاني إلى مطارات مدنية إقليمية، وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الصحيفة: "تستعد المطارات الإقليمية لاستقبال الطائرات الحربية البريطانية، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وسط تصاعد التوترات مع روسيا".

وذكرت الصحيفة، أنه سيتم خلال الاختبارات في سبتمبر، تقسيم طائرات "يوروفايتر تايفون"، و"إف-16" المتمركزة في نورفولك ولينكولنشاير واسكتلندا، إلى مجموعات صغيرة لتنتشر في أطراف البلاد في عدد من المطارات الإقليمية ذات المدارج القادرة على استقبال هذه المقاتلات.

ونوهت الصحيفة بأن هدف هذا التوزيع، هو ضمان قدرة قوة الرد السريع التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني على الصمود أمام الهجمات المباشرة على قواعدها.

ويشار إلى أن الانتشار الجديد للمقاتلات البريطانية يجري في إطار مفهومAgile Combat Employment، الذى يهدف إلى السماح للقوات الجوية الملكية بالعمل من عدد أكبر من القواعد، وبالتالي توفير قدر أكبر من المرونة والضمان. وتم وضع هذا المفهوم منذ أكثر من عام ليستخدم في المقام الأول في النقاط الساخنة، مثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ أو الشرق الأوسط أو الأجنحة الشرقية لحلف الناتو في أوروبا. ومع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تسريع برنامج ACE وتوسيعه ليشمل كامل أراضي بريطانيا.