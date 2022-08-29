كيف تؤثر التطورات فى الاقتصاد الأمريكى على الطلب العالمى للنفط؟

كتبت - مروة الغول

تعتبر التطورات في الاقتصاد الأمريكي، العامل الأكثر أهمية بالنسبة للطلب العالمي على النفط ، حيث يشكل طلب النفط في الولايات المتحدة أكثر من خمس إجمالي الطلب العالمي.

بينما ساهمت بنسبة 63.7 % من إجمالي النمو في طلب دول الأمريكتين من النفط خلال عام 2021 ، حيث شهد إجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنحو 1.6 مليون برميل / يوم خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق ، إذ ارتفع من حوالي 18.3 مليون برميل / يوم خلال عام 2020 إلى حوالي 20 مليون برميل / يوم خلال عام 2021 وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وتابع التقرير أنه على أساس فصلي، شهد إجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة ارتفاعاً خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق ، ليبلغ نحو 18.7 مليون برميل / يوم ، نتيجة ارتفاع مبيعات نواتج التقطير إلى مستويات ما قبل حة فيروس كورونا المستجد وارتفاع الطلب على وقود التدفئة ، وقد حد من هذا الارتفاع إجراءات الإغلاق خلال شهر يناير والتوقف القياسي لمصافي التكرير في نهاية شهر فبراير والذي استمر على مدى عدة أسابيع بسبب موجة الطقس البارد غير المسبوقة.

وتابع التقرير، وواصل إجمالي الطلب الأمريكي على النفط ارتفاعه خلال الربع الثاني ، وبشكل ملحوظ بلغ نحو 1.6 مليون برميل / يوم ، بدعم من ارتفاع مبيعات الجازولين ووقود الطائرات والوقود الصناعي ، تزامناً مع تزايد حركة التنقل مع بدء موسم القيادة والسفر الصيفي وتعافي سوق العمل ، وقد حد من هذا الارتفاع الإغلاق المؤقت لأكبر خطوط أنابيب إمدادات الوقود خلال شهر مايو بسبب الهجوم السيبراني الذي تعرض له وهو أحد أكبر مخططات الفدية الرقمية على الإطلاق ، مما أدى إلى فرض قيود على مبيعات التجزئة بمضخات الغازولين الأمريكية .

وذكر التقرير ، الارتفاع خلال الربع الثالث وإن كان بوتيرة أقل بلغت 180 ألف برميل / يوم ، حيث استمر التعافي القوي في أداء وقود النقل ، غير أنه تأثر سلباً بعدم انتظام تعافي الاقتصاد الأمريكي ، إلى جانب الإعصار Ida الذي اجتاح خليج المكسيك في أواخر شهر أغسطس وتسبب في إغلاق حوالي 13 % من قدرة معالجة النفط الأمريكية ، وسط فيضانات وانقطاع كامل في التيار الكهربائي ، مع تعطل الشبكة الرئيسية لأكبر نظام توزيع للوقود ،وتباطئ نمو إجمالي الطلب الأمريكي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2021 إلى 120 ألف برميل / يوم ، تزامناً مع ظهور المتحور Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا المستجد .