اليوم السابع
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كنت هبيعها.. اعترافات المتهم بحيازة 1489 قطعة أثرية فى المنيا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:37 ص
كنت هبيعها.. اعترافات المتهم بحيازة 1489 قطعة أثرية فى المنيا أثار مضبوطة
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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اعترف لص آثار بحيازته 1489 قطعة أثرية، بينها "عملات معدنية وورقية – ميداليات – أباريق – أواني"، بمحافظة المنيا، وذلك تمهيدا لبيعها لأحد الأشخاص، بهدف تحقيق الثراء السريع.
 
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية قيام صاحب شركة استيراد وتصدير - مطلوب ضبطه فى 7 قضايا "تبديد" – مقيم بمحافظة المنيا بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.
 
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد كبير من القطع يشتبه فى أثريتها)، انتهت اللجان المختصة من فحص عدد (1489) قطعة.
 
أثار مهربة (1)
أثار مهربة (1)

أثار مهربة (2)
أثار مهربة (2)

أثار مهربة (3)
أثار مهربة (3)

أثار مهربة (4)
أثار مهربة (4)
 

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