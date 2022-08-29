اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كشف أثري مهم.. ضبط لصوص استخرجوا قطعا فرعونية عليها كتابة هيروغليفية بالجيزة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:10 م
كشف أثري مهم.. ضبط لصوص استخرجوا قطعا فرعونية عليها كتابة هيروغليفية بالجيزة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار، ما أدى إلى كشف أثرى بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار للحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومى.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة، بقطاع شرطة السياحة والآثار، بإشراف اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية، قيام (4 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بالحفر بقطعة أرض في إحدى القرى بمركز البدرشين بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن، واللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث، تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وتم العثور على (حفر دائرى الشكل وينتهى بعدد(2) ممر أحدهما بالناحية الشمالية مبنى من الحجر الجيرى القديم بنهايته حجرتين ، والأخر بالناحية الجنوبية ويؤدى إلى حجرتين من الحجر الجيرى ويوجد نقوش بالكتابة الهيروغليفية على الجدران لأسماء وألقاب  لبعض ملوك العصر الفرعونى" الملك رمسيس الثانى" - شواهد أثرية عبارة عن كتل من الحجر الجيرى الأثرية - كسرات  من الفخار – الأدوات المستخدمة فى الحفر)..وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.. وبمعاينة موقع الحفر بمعرفة لجنة من مفتشى الآثار أفادت بأنه مبنى أثرى هام يعود للعصور الفرعونية القديمة ويُعد اكتشافا أثريا.
 

اثار

الداخلية

ضبط اثار

كشف اثري

اخبار الداخلية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة